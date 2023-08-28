Экс-сотрудника посольства США в рф обвинили в сборе информации о мобилизации - росСМИ

Детали

По версии фсб, Шонов якобы с осени прошлого года собирал информацию о мобилизации, а также протестах россиян по заданию дипломатов из политического отдела посольства США в москве.

Российские СМИ пишут, что Шонов якобы признал вину в сборе данных о ходе войны по заданию американских дипломатов. В частности, на видео фсб дипломат якобы заявил, что должен был собирать информацию о "протестных настроениях" населения и "отражать в своих отчетах". Отметим, что независимого подтверждения, что это видео записано не под давлением силовиков, нет.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним

Бывшего сотрудника посольства США в рф Роберта Шонова задержали в марте в российском владивостоке. Однако его имя стало известно в середине мая.

Тогда же Госдепартамент США осудил арест Шонова, назвав обвинения в его адрес необоснованными. В заявлении ведомства говорилось, что единственной ролью Шонова на момент задержания было составление сводок по материалам российских СМИ.