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Госдеп осуждает арест рф бывшего сотрудника консульства США

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Государственный департамент США осудил арест россией и обвинения в шпионаже бывшего сотрудника консульства США и гражданина рф Роберта Шонова, сообщает NBC News, передает УНН.

Цитата 

“Единственная роль господина Шонова на момент его ареста заключалась в составлении медиа-рефератов, пресс-релизов из общедоступных российских медиа-источников”, — сказал в заявлении спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Государственный департамент во вторник заявил, что обвинения против Шонова "абсолютно безосновательны".

Ранее

Государственное информационное агентство ТАСС сообщило об аресте Роберта Шонова, который более 25 лет работал на генеральное консульство США во владивостоке, тихоокеанском портовом городе вблизи Китая и Северной Кореи. В отчете не уточняется, что стало причиной выдвинутых против него обвинений.

Как отмечает ТАСС, Шонова доставили в Лефортовский СИЗО москвы для дальнейшего допроса, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ведант Патель, главный заместитель спикера Государственного департамента, заявил журналистам во вторник, что российское правительство не уведомляло США напрямую об аресте Шонова. Поскольку он не является американским гражданином, сказал Патель, Госдепартамент не может посещать его или общаться с ним.

Дополнение

После того, как в апреле 2021 года российское правительство заставило представительство США уволить весь местный персонал, посольство США в Москве заключило контракт на оказание услуг, в частности компании, где работал Шонов.

“То, что он стал мишенью согласно уставу "конфиденциального сотрудничества", подчеркивает откровенное использование российской федерацией все более репрессивных законов против собственных граждан”, – добавил Миллер.

Государственный департамент также взволнован тем, что другие бывшие местные сотрудники миссии США в россии также могут столкнуться с подобными обвинениями и арестами.

“Мы понимаем, что сотрудники, вместе с бывшими сотрудниками, могут подвергаться дальнейшей проверке со стороны российского правительства, поэтому мы продолжаем быть очень осторожными в отношении наших контактов и взаимодействия с ними”, — сказал Патель.

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