Держдеп засуджує арешт рф колишнього співробітника консульства США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Державний департамент США засудив арешт росією та звинувачення у шпигунстві колишнього співробітника консульства США та громадянина рф Роберта Шонова, повідомляє NBC News, передає УНН.
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“Єдина роль пана Шонова на момент його арешту полягала в складанні медіарефератів, пресрелізів із загальнодоступних російських медіаджерел”, — сказав у заяві речник Держдепу Метью Міллер.
Державний департамент у вівторок заявив, що звинувачення проти Шонова "абсолютно безпідставні".
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Державне інформаційне агентство ТАСС повідомило про арешт Роберта Шонова, який понад 25 років працював на генеральне консульство США у владивостоці, тихоокеанському портовому місті поблизу Китаю та Північної Кореї. У звіті не уточнюється, що стало причиною висунутих проти нього звинувачень.
Як зазначає ТАСС, Шонова доставили в Лефортовський СІЗО москви для подальшого допиту, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Ведант Патель, головний заступник речника Державного департаменту, заявив журналістам у вівторок, що російський уряд не повідомляв США напряму про арешт Шонова. Оскільки він не є американським громадянином, сказав Патель, Держдепартамент не може відвідувати його або спілкуватися з ним.
Доповнення
Після того, як у квітні 2021 року російський уряд змусив представництво США звільнити весь місцевий персонал, посольство США в москві уклало контракт на надання послуг, зокрема компанії, де працював Шонов.
“Те, що він став мішенню згідно зі статутом "конфіденційної співпраці", підкреслює відверте використання російською федерацією все більш репресивних законів проти власних громадян”, – додав Міллер.
Державний департамент також схвильований тим, що інші колишні місцеві співробітники місії США в росії також можуть зіштовхнутись з подібними звинуваченнями та арештами.
“Ми розуміємо, що співробітники, разом із колишніми співробітниками, можуть підлягати подальшій перевірці з боку російського уряду, тому ми продовжуємо бути дуже обережними щодо наших контактів і взаємодії з ними”, — сказав Патель.