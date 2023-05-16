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У владивостоці затримали колишнього співробітника посольства США в рф

У владивостоці затримали колишнього співробітника посольства США в рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У російському владивостоці затримали колишнього співробітника посольства США в рф Роберта Шонова, його звинуватили у начебто "таємній співпраці з іноземною державою або організацією". Зараз Шонова утримують в московському СІЗО "Лефортово", пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Цитата

"Під час оперативно-розшукових дій правоохоронні органи за підтримки співробітників фсб росії затримали у владивостоці Роберта Шонова. Після допиту йому було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275.1 КК рф ("Співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією")", - повідомив співрозмовник у правоохоронних органах росЗМІ.

Деталі

Повідомляється, що Шонову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Його доставили до москви та помістили до СІЗО "Лефортово". Колишньому співробітнику посольства загрожує до восьми років позбавлення волі.

Зазначається, що слідчі фсб просять продовжити арешт Шонову на три місяці, дату судового засідання наразі не призначено. Як заявив заступник глави мзс рф сергій рябков, причиною арешту стала нібито "нарощення активності ворожих держав проти рф".

Нагадаємо

Генеральне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви російської фсб про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму.

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