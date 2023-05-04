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У ГУР спростували заяви росіян про затримання агентів спецслужб України в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Заяви російської фсб про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму — чергова ворожа дезінформація, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментар якого наводять у ГУР МОУ, пише УНН.

Цитата

За словами Юсова, кремлівські фейки свідчать про очевидний факт: російський режим боїться України та наших спецслужб.

«І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде. Найбезпечніший шлях для них – добровільно здатись у руки українському правосуддю», – наголосив Юсов.

Раніше

3 травня фсб заявила про затримання в Криму громадян України та рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Кримський жест доброї волі": росію необхідно відрізати від Криму - ГУР

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