"Кримський жест доброї волі": росію необхідно відрізати від Криму - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Україна повинна вживати заходів для примусу росії залишити окупований півострів, подібно до решти «жестів доброї волі». Таку думку, коментуючи слова колишнього командувача армії США у Європі Бена Ходжеса ізолювати Крим від росії, висловив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк, якого цитує ГУР у Telegram, пише УНН.
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Під час експертного інтерв’ю “Spirit of America” Бен Ходжес заявив: «Я вважаю, що Крим є вирішальним для цієї війни. Доки росія окупує Кримський півострів, Україна не буде захищеною. Якщо ви подивитесь на карту, то Крим з російськими військами нагадує кинджал, спрямований в живіт України».
Представник ГУР МО України погодився з оцінками Бена Ходжеса, відзначивши його значну підтримку України.
«Безумовно, ворога потрібно відрізати від Криму — зробити так, аби росія не змогла використовувати тимчасово окупований півострів у воєнних цілях і, зрештою, здійснила так званий «кримський жест доброї волі», – пояснив Черняк у коментарі виданню АрміяInform.
За його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів на кримському напрямку, про що, зокрема, свідчать нещодавні події на території півострова.
«Кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до росії — це правильна реакція. ГУР МО України наполегливо рекомендує покинути окупований Крим, поки така опція ще є», — підсумував представник ГУР МО України.
Доповнення
Родини військових рф у Криму готуються до евакуації після пожежі резервуару з паливом у Севастополі. Противник намагається уникнути пастки з огляду на перерізання ресурсів.