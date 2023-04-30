Після "бавовни" в Криму стало тривожно і почалась евакуація родин російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Підрив логістики російських окупантів – один з елементів підготовки до активних дій та контрнаступу українських військових. І окупанти це розуміють, заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи «бавовну» в Севастополі, передає кореспондент УНН.
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«Дуже великий ступінь тривожності й дуже широкі потоки спрямовані по всіх маршрутах куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони собі вважали, у постійних пунктах базування, родини військових потужно евакуюються. Вони відчувають, що дійсно така загроза є», - розповіла Гуменюк.
За її словами, після «бавовни», яка спіткала Севастополь, вони навіть намагаються оформлювати собі відпустки для того, щоб самим виїхати за «поребрик».
«Підірвана логістика ворога – це один з елементів підготовки до потужних дій наших Сил оборони, ми про це говоримо вже довготривалий час. Ось ця робота і є підготовкою до того широкого повномасштабного наступу. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси й починає маневрувати», - повідомила Гуменюк.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника.
Окупанти заявили, що пожежа на нафтобазі в Севастополі ліквідована.