Після "бавовни" в Криму стало тривожно і почалась евакуація родин російських військових

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Підрив логістики російських окупантів – один з елементів підготовки до активних дій та контрнаступу українських військових. І окупанти це розуміють, заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи «бавовну» в Севастополі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Дуже великий ступінь тривожності й дуже широкі потоки спрямовані по всіх маршрутах куди можна виїжджати. Навіть серед військових, як вони собі вважали, у постійних пунктах базування, родини військових потужно евакуюються. Вони відчувають, що дійсно така загроза є», - розповіла Гуменюк.

За її словами, після «бавовни», яка спіткала Севастополь, вони навіть намагаються оформлювати собі відпустки для того, щоб самим виїхати за «поребрик».

«Підірвана логістика ворога – це один з елементів підготовки до потужних дій наших Сил оборони, ми про це говоримо вже довготривалий час. Ось ця робота і є підготовкою до того широкого повномасштабного наступу. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси й починає маневрувати», - повідомила Гуменюк.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника.

Окупанти заявили, що пожежа на нафтобазі в Севастополі ліквідована.

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