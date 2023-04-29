"Бавовна" у Криму: окупанти заявили, що пожежа на нафтобазі ліквідована
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Призначений рф так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про ліквідацію пожежі на нафтобазі, передає УНН.
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"... пожежу повністю ліквідовано. На місці залишається черговий розрахунок", - повідомив развожаєв.
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"губернатор" Севастополя повідомив, за попередніми даними, причиною пожежі стало нібито попадання двох безпілотних літальних апаратів у резервуари".
Проте згодом развожаєв додав, що "після роботи експертів на місці стало зрозуміло, що до нафтового резервуара зміг долетіти лише один безпілотник".
"Другий БПЛА був уражений бійцями постів зовнішнього спостереження флоту з допомогою стрілецької зброї. Його уламки знайдено на березі поряд із терміналом", - додав він.
Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника.