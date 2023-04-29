В окупованому Севастополі заявили про локалізацію пожежі на нафтобазі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Призначений рф так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив про локалізацію пожежі на нафтобазі, передає УНН.
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“Пожежу в Гагарінському районі на нафтобазі локалізовано. Орієнтовно до 18.00 вогнеборці зможуть повністю загасити загоряння”, – заявив він у телеграм-каналі.
З його слів, за попередніми даними, причиною пожежі стало нібито попадання двох безпілотних літальних апаратів у резервуари".
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Раніше повідомлялося, що в Севастополі загорівся резервуар із паливом після ймовірного удару безпілотника.
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