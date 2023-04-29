В оккупированном Севастополе заявили о локализации пожара на нефтебазе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Назначенный рф так называемый “губернатор” временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил о локализации пожара на нефтебазе, передает УНН.
Детали
“Пожар в Гагаринском районе на нефтебазе локализован. Ориентировочно к 18.00 огнеборцы смогут полностью потушить возгорание”, – заявил он в телеграм-канале.
С его слов, по предварительным данным, причиной пожара стало якобы попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары.
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Ранее сообщалось, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом после вероятного удара беспилотника.