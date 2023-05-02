"Крымский жест доброй воли": россию необходимо отрезать от Крыма - ГУР

Детали

Во время экспертного интервью “Spirit of America” Бен Ходжес заявил: «Я считаю, что Крым является решающим для этой войны. Пока россия оккупирует Крымский полуостров, Украина не будет защищена. Если вы посмотрите на карту, то Крым с российскими войсками напоминает кинжал, направленный в живот Украины».

Представитель ГУР МО Украины согласился с оценками Бена Ходжеса, отметив его значительную поддержку Украины.

«Безусловно, врага нужно отрезать от Крыма — сделать так, чтобы россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и, в конце концов, осуществила так называемый «крымский жест доброй воли», – объяснил Черняк в комментарии изданию АрмияInform.

По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем, в частности, свидетельствуют недавние события на территории полуострова.

«Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в россию — это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть», — подытожил представитель ГУР МО Украины.

Дополнение

Семьи военных рф в Крыму готовятся к эвакуации после пожара резервуара с топливом в Севастополе. Противник пытается избежать ловушки, учитывая перерезание ресурсов.