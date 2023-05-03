фсб заявила про затримання в Криму громадян України та рф, приписавши підготовку замаху на аксьонова і не тільки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У фсб рф заявили про затримання громадян України і рф, приписавши їм підготовку нібито замахів на представників окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Криму, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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фсб рф заявила в середу, що затримано, як вона називає "членів... агентурної групи ГУР", сімох людей: громадян України, росії та одного громадянина Болгарії та України.
Затримані нібито готували замахи на призначеного рф так званого "главу Криму" сергія аксьонова, представників окупаційної адміністрації володимира константинова та яніну павленко.
Спецслужба рф також заявила про виявлення каналу контрабандного постачання вибухових речовин з Болгарії, який нібито проходив через Туреччину та Грузію.
Доповнення
Як раніше повідомляв заступник постійної представниці президента України в АР Крим Денис Чистіков, для виправдання заходів безпеки, через які окупаційна адміністрація тимчасово окупованого Криму скасувала святкові заходи 1 та 9 травня, можуть проводитись демонстративні затримання так званих "диверсантів".