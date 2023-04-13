Скасування параду в Криму демонструє підготовку окупантів до можливого контрнаступу ЗСУ - представництво Президента

Цитата

«Ситуація не під повним контролем, як заявляє окупаційна адміністрація. Спочатку був оголошений жовтий рівень загрози. Потім підвищений рівень військової небезпеки. Закриті аеропорти, обмежені заходи. Вони намагались зберігати певні магніти, які створювали певне заспокоєння для місцевого населення, але саме скасування заходів 1 і 9 травня демонструє те, що все ж таки військові дії чи звільнення Криму наближається», – сказав він в ефірі програми Свобода Live.

За його словами, для виправдання заходів безпеки, через які скасували святкові заходи, вони можуть провести демонстративні затримання так званих диверсантів або терористів, які нібито готували якісь диверсії 1 і 9 травня.

Доповнення

Призначений рф "глава" тимчасово окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що на тимчасово окупованому півострові та Севастополі скасували демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та парад 9 травня. Однак пізніше місцевий гауляйтер михайло развожаєв повідомив, що "остаточне рішення" ще не ухвалили. Ці розбіжності свідчать, на думку Денис Чистікова, про відсутність порозуміння між аксьоновим та развожаєвим. Це було помітно і під час візиту в березні путіна до Севастополя, куди аксьонова не запросили.

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