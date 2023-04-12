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У Криму вагаються, чи проводити демонстрації на 1 травня, ходу "Безсмертного полку" та парад

У Криму вагаються, чи проводити демонстрації на 1 травня, ходу "Безсмертного полку" та парад

Київ • УНН

 • 802384 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Самопроголошений "голова" АР Крим сергій аксьонов заявив, що на тимчасово окупованому півострові та Севастополі скасували демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" та парад 9 травня. Однак пізніше місцевий гауляйтер михайло развожаєв повідомив, що "остаточне рішення" ще не прийняли, повідомляє УНН з посиланням на "Крим. Реалії".

Цитата

"Це рішення (скасувати заходи - ред.) зумовлене міркуваннями безпеки", - заявив аксьонов.

Деталі

Своєю чергою, развожаєв заявив, що у Севастополі "поки що не скасували" парад 9 травня. Таким чином, гауляйтер спростував заяву Аксьонова.

"Наразі йдуть консультації з Міноборони, рішення про проведення параду у Севастополі – прерогатива військового відомства", – заявив він.

Нагадаємо

У соцмережах з'явились фотографії повідомлень на дошках оголошень у Ялті в тимчасово окупованому Криму. У розклеєних пам'ятках населення попереджається про дії при виявленні безпілотників, ракетно-артилерійські обстріли та бомбардування.

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