У Ялті розклеїли пам'ятки на випадок ракетних ударів та бомбардування - соцмережі

Деталі

На листівках з попередженням населення на випадок воєнних дій, зазначено, що їх авторами є «антитерористична комісія міського округу Ялта». Офіційно російська влада міста не повідомляла про це.

Доповнення

У березні тимчасово окупованому Криму і Севастополі зламали кілька радіостанцій. По радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги. Звучала загальна інформація про те, що потрібно робити в разі оголошення повітряної тривоги: прослідувати в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не підіймати невідомих предметів, підготувати "тривожну валізку". Ще раніше у лютому, по кримським радіо транслювали звернення голови ГУР МО України Кирила Буданова.

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