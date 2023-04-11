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У Ялті розклеїли пам'ятки на випадок ракетних ударів та бомбардування - соцмережі

У Ялті розклеїли пам'ятки на випадок ракетних ударів та бомбардування - соцмережі

Київ • УНН

 • 562426 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У соцмережах з'явились фотографії повідомлень на дошках оголошень у Ялті в тимчасово окупованому Криму. У розклеїних пам'ятках населення попереджається про дії при виявленні безпілотників, ракетно-артилерійські обстріли та бомбардування, пише УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

На листівках з попередженням населення на випадок воєнних дій, зазначено, що їх авторами є «антитерористична комісія міського округу Ялта». Офіційно російська влада міста не повідомляла про це.

Доповнення

У березні тимчасово окупованому Криму і Севастополі зламали кілька радіостанцій. По радіо передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги. Звучала загальна інформація про те, що потрібно робити в разі оголошення повітряної тривоги: прослідувати в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, не підіймати невідомих предметів, підготувати "тривожну валізку". Ще раніше у лютому, по кримським радіо транслювали звернення голови ГУР МО України Кирила Буданова.

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