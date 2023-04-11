В Ялте расклеили памятки на случай ракетных ударов и бомбежки - соцсети

Детали

На листовках с предупреждением населения на случай военных действий, указано, что их авторами является «антитеррористическая комиссия городского округа Ялта». Официально российские власти города не сообщали об этом.

Дополнение

В марте во временно оккупированном Крыму и Севастополе взломали несколько радиостанций. По радио передали рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге. Звучала общая информация о том, что нужно делать в случае объявления воздушной тревоги: проследовать в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестных предметов, подготовить "тревожный чемоданчик". Еще раньше в феврале, по крымским радио транслировали обращение главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

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