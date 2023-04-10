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ЗСУ можуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес

ЗСУ можуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес

Київ • УНН

 • 1123296 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle сказав колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає УНН.

Цитата

"Думаю, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли буде створено відповідні умови. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли вони [ЗСУ. - Ред.] проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику.

Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим та створити умови для його можливого звільнення пізніше у поточному році", - зазначив Ходжес.

Деталі

Також екскомандуючий підкреслив, що головною умовою успішного наступу на Крим є надання Заходом високоточної зброї великої дальності.

На думку генерал-лейтенанта, якщо всі умови будуть виконані, то до кінця серпня поточного року українські війська зможуть звільнити анексований росією півострів Крим.

Оцінюючи при цьому наступальний потенціал рф Ходжес зазначив: "росія не має інших можливостей для ведення наступу. Немає нічого для початку нового наступу". Генерал додав, що в обставинах які склалися, рф перейшла до оборони в спробі "утримати те, що є".

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що деокупація Криму є безальтернативною.

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