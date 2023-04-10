ЗСУ можуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. ЗСУ можуть звільнити Крим від окупантів вже до кінця літа. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle сказав колишній командувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає УНН.
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"Думаю, що український Генштаб провів дуже хорошу підготовку того, що стане контрнаступом, коли буде створено відповідні умови. Це означає погодні умови, коли земля буде сухою, а також, і це головне, коли вони [ЗСУ. - Ред.] проведуть достатньо тренувань і вибудують свою логістику.
Думаю, що ми побачимо дуже професійний наступ, дуже ефективний, і метою його буде ізолювати Крим та створити умови для його можливого звільнення пізніше у поточному році", - зазначив Ходжес.
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Також екскомандуючий підкреслив, що головною умовою успішного наступу на Крим є надання Заходом високоточної зброї великої дальності.
На думку генерал-лейтенанта, якщо всі умови будуть виконані, то до кінця серпня поточного року українські війська зможуть звільнити анексований росією півострів Крим.
Оцінюючи при цьому наступальний потенціал рф Ходжес зазначив: "росія не має інших можливостей для ведення наступу. Немає нічого для початку нового наступу". Генерал додав, що в обставинах які склалися, рф перейшла до оборони в спробі "утримати те, що є".
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