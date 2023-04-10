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ВСУ могут освободить Крым уже до конца лета - Ходжес

ВСУ могут освободить Крым уже до конца лета - Ходжес

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже до конца лета. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает УНН.

Цитата

"Думаю, что украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением, когда будут созданы соответствующие условия. Это означает погодные условия, когда земля будет сухой, а также, и это главное, когда они [ВСУ. - Ред.] проведут достаточно тренировок и выстроят свою логистику.

Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективное, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его возможного освобождения позже в текущем году", - отметил Ходжес.

Детали

Также экс-командующий подчеркнул, что главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Западом высокоточного оружия большой дальности.

По мнению генерал-лейтенанта, если все условия будут выполнены, то до конца августа текущего года украинские войска смогут освободить аннексированный Россией полуостров Крым.

Оценивая при этом наступательный потенциал рф Ходжес отметил: "россия не имеет других возможностей для ведения наступления. Нет ничего для начала нового наступления". Генерал добавил, что в сложившихся обстоятельствах, рф перешла к обороне в попытке "удержать то, что есть".

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма является безальтернативной.

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