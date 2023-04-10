ВСУ могут освободить Крым уже до конца лета - Ходжес
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. ВСУ могут освободить Крым от оккупантов уже до конца лета. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал бывший командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает УНН.
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"Думаю, что украинский Генштаб провел очень хорошую подготовку того, что станет контрнаступлением, когда будут созданы соответствующие условия. Это означает погодные условия, когда земля будет сухой, а также, и это главное, когда они [ВСУ. - Ред.] проведут достаточно тренировок и выстроят свою логистику.
Думаю, что мы увидим очень профессиональное наступление, очень эффективное, и целью его будет изолировать Крым и создать условия для его возможного освобождения позже в текущем году", - отметил Ходжес.
Детали
Также экс-командующий подчеркнул, что главным условием успешного наступления на Крым является предоставление Западом высокоточного оружия большой дальности.
По мнению генерал-лейтенанта, если все условия будут выполнены, то до конца августа текущего года украинские войска смогут освободить аннексированный Россией полуостров Крым.
Оценивая при этом наступательный потенциал рф Ходжес отметил: "россия не имеет других возможностей для ведения наступления. Нет ничего для начала нового наступления". Генерал добавил, что в сложившихся обстоятельствах, рф перешла к обороне в попытке "удержать то, что есть".
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма является безальтернативной.