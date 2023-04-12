В Крыму колеблются, проводить ли демонстрации на 1 мая, шествие "Бессмертного полка" и парад

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"Это решение (отменить меры - ред.) обусловлено соображениями безопасности", - заявил аксенов.

Детали

В свою очередь, развожаев заявил, что в Севастополе "пока не отменили" парад 9 мая. Таким образом, гаулейтер опроверг заявление аксенова.

"Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении парада в Севастополе – прерогатива военного ведомства", – заявил он.

Напомним

В соцсетях появились фотографии сообщений на досках объявлений в Ялте во временно оккупированном Крыму. В расклеенных памятках население предупреждается о действиях при обнаружении беспилотников, ракетно-артиллерийских обстрелах и бомбардировках.