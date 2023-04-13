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Отмена парада в Крыму демонстрирует подготовку оккупантов к возможному контрнаступлению ВСУ - представительство Президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Оккупационная "администрация" во временно оккупированном Крыму отменила парад на 9 мая из-за подготовки к возможному контрнаступлению ВСУ, но для оправдания могут провести показательные задержания "диверсантов". Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков, передает УНН.

Цитата

«Ситуация не под полным контролем, как заявляет оккупационная администрация. Сначала был объявлен желтый уровень угрозы. Затем повышенный уровень военной опасности. Закрыты аэропорты, ограничены мероприятия. Они пытались сохранять определенные магниты, которые создавали определенное успокоение для местного населения, но именно отмена мероприятий 1 и 9 мая демонстрирует то, что все же военные действия или освобождение Крыма приближается», – сказал Денис Чистиков.

По его словам, для оправдания мер безопасности, из-за которых отменили праздничные мероприятия, они могут провести демонстративные задержания так называемых диверсантов или террористов, которые якобы готовили какие-то диверсии 1 и 9 мая.

Дополнение

Назначенный рф "глава" временно оккупированного Крыма сергей аксенов заявил, что на временно оккупированном полуострове и Севастополе отменили демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и парад 9 мая. Однако позже местный гауляйтер михаил развожаев сообщил, что "окончательное решение" еще не принято. Эти разногласия свидетельствуют, по мнению Дениса Чистикова, об отсутствии взаимопонимания между аксеновым и развожаевым. Это было заметно и во время визита в марте путина в Севастополь, куда аксенова не пригласили.

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