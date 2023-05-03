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фсб заявила о задержании в Крыму граждан Украины и рф, приписав подготовку покушения на аксенова и не только

фсб заявила о задержании в Крыму граждан Украины и рф, приписав подготовку покушения на аксенова и не только

Киев • УНН

 • 1046876 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В фсб рф заявили о задержании граждан Украины и рф, приписав им подготовку якобы покушений на представителей оккупационной администрации временно оккупированного Крыма, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

фсб рф заявила в среду, что задержаны, как она называет "члены... агентурной группы ГУР", семь человек: граждане Украины, россии и один гражданин Болгарии и Украины.

Задержанные якобы готовили покушения на назначенного рф так называемого "главу Крыма" сергея аксенова, представителей оккупационной администрации владимира константинова и янину павленко.

Спецслужба рф также заявила об обнаружении канала контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии, который якобы проходил через Турцию и Грузию.

Дополнение

Как ранее сообщал заместитель постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Денис Чистиков, для оправдания мер безопасности, из-за которых оккупационная администрация временно оккупированного Крыма отменила праздничные мероприятия 1 и 9 мая, могут проводиться демонстративные задержания так называемых "диверсантов".

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