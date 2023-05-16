Во владивостоке задержали бывшего сотрудника посольства США в рф

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"В ходе оперативно-розыскных действий правоохранительные органы при поддержке сотрудников фсб россии задержали во владивостоке Роберта Шонова. После допроса ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК рф ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией")", - сообщил собеседник в правоохранительных органах росСМИ.

Детали

Сообщается, что Шонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его доставили в москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Бывшему сотруднику посольства грозит до восьми лет лишения свободы.

Отмечается, что следователи фсб просят продлить арест Шонову на три месяца, дата судебного заседания пока не назначена. Как заявил заместитель главы МИДа рф сергей рябков, причиной ареста стала якобы "наращивание активности враждебных государств против рф".

Напомним

Генеральное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявления российской фсб о якобы задержании агентов спецслужб Украины на территории оккупированного Крыма.