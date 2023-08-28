Ексспівробітника посольства США в рф звинуватили у зборі інформації про мобілізацію - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російська фсб висунула звинувачення колишньому співробітнику генконсульства США у владивостоці Роберту Шонову за статтею "про конфіденційне співробітництво з іноземною державою". Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє УНН.
Деталі
За версією фсб, Шонов нібито з осені минулого року збирав інформацію про мобілізацію, а також протести росіян за завданням дипломатів із політичного відділу посольства США в москві.
Російські ЗМІ пишуть, що Шонов нібито визнав провину в зборі даних про перебіг війни за завданням американських дипломатів. Зокрема, на відео фсб дипломат нібито заявив, що повинен був збирати інформацію про "протестні настрої" населення і "відображати у своїх звітах". Зазначимо, що незалежного підтвердження, що це відео записано не під тиском силовиків, немає.
Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо
Колишнього співробітника посольства США в рф Роберта Шонова затримали у березні у російському владивостоці. Проте його ім'я стало відомо в середині травня.
Тоді ж Держдепартамент США засудив арешт Шонова, назвавши звинувачення на його адресу необґрунтованими. У заяві відомства йшлося, що єдиною роллю Шонова на момент затримання було складання зведень за матеріалами російських ЗМІ.