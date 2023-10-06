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В США объявили ещё двух российских дипломатов персонами “non grata” — СМИ

В США объявили ещё двух российских дипломатов персонами “non grata” — СМИ

Киев • УНН

 • 601000 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Госдепартамент США объявил персонами “нон грата” двух российских дипломатов. Об этом сообщают российские СМИ ссылаясь на заявление пресс-службы американского ведомства, передаёт УНН.

Цитата

“Действия Госдепартамента посылают четкий сигнал, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в москве будут иметь последствия”, — цитируют россми заявление американского ведомства.

Детали

Госдеп сообщил, что россиян выслали из США в ответ на надуманную высылку американских дипломатов из москвы. В ведомстве добавили, что не потерпят преследования своих дипломатов со стороны российского правительства.

Имена высланных дипломатов в Госдепе не назвали. МИД россии тоже пока никак не комментировал эту информацию.

Отметим, что посольство США в россии еще в сентябре осудило высылку Силлина и Бернстайна и пообещало, что американское правительство ответит на нее симметрично.

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Напомним

14 сентября, МИД россии объявил о выдворении первого и второго секретарей американского посольства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайн из-за их якобы несовместимых с дипломатическим статусом действий. Их обвинили в поддержании связи с обвиняемым в шпионаже Робертом Шоновым.

В конце августа российская фсб выдвинула обвинения бывшему сотруднику генконсульства США во владивостоке Роберту Шонову по статье “о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством”.

Роберта Шонова задержали в марте в российском владивостоке. Однако его имя стало известно в середине мая. Тогда же Госдепартамент США осудил арест Шонова, назвав обвинения в его адрес необоснованными. В заявлении ведомства говорилось, что единственной ролью Шонова на момент задержания было составление сводок по материалам российских СМИ.

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