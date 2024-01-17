Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия - Ермак

Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия. В общем, за первые десять месяцев 2023 года западные компании поставили в россию критически важных компонентов на общую сумму 2,9 млрд долларов. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале по результатам новых исследований Международной рабочей группы по санкциям против рф Макфола-Ермака, пишет УНН.

По словам руководителя ОП, Международная рабочая группа по санкциям против рф Макфола-Ермака наработала новые исследования, которые фокусируются на попытках рф обойти ограничения экспортного контроля в отношении товаров военного и двойного назначения, а также в сфере программного обеспечения. Первое исследование - "Проблемы обеспечения экспортного контроля", подготовленное совместно с Киевской школой экономики, разоблачает пути поставки в россию товаров военного и двойного назначения.

"В отчете рассматриваются почти 2800 иностранных компонентов, найденных в российской военной технике, а также компании, ответственные за их производство. Отмечается, что в 2023 году импорт товаров военного назначения в россию почти полностью восстановился после внедрения ограничений и составил 90% от объемов до начала полномасштабного вторжения. С другой стороны, импорт товаров двойного назначения сократился почти на 29%, что является свидетельством успешности мер по экспортному контролю в случае их надлежащего применения и соблюдения. Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия. За первые десять месяцев 2023 года западные компании поставили в россию критически важных компонентов на общую сумму 2,9 млрд долларов. Импорт в рф станков с ЧПУ в январе - октябре 2023-го вырос на 33% по сравнению с досанкционным периодом и составил 292 млн долларов", - отметил Андрей Ермак.

При этом призвал принять меры для того, чтобы экспортный контроль опережал российские попытки обойти его. В таких мерах должны быть учтены отдельные вызовы на разных этапах цепочки поставок, кроме того, они должны быть направлены на устранение пробелов в политике экспортного контроля, усиление корпоративной ответственности, противодействие попыткам обхода со стороны третьих стран, а также укрепление институтов и международного сотрудничества.

Второе исследование - "Как выявить и использовать слабые места кремля в сфере компьютерных сетей и программного обеспечения" - анализирует использование со стороны рф западного программного обеспечения для функционирования критических систем в военной, энергетической и финансовой сферах, а также в направлении разработки искусственного интеллекта и применения облачных технологий.

"Российский военно-промышленный комплекс в значительной степени полагается на взаимосвязанные программные системы, построенные на основе Red Hat Linux. Системы Neutrino, Alt 8 SP и Astra Linux также были созданы с участием западных компаний. Российские энергетические компании в значительной степени полагаются на западное ПО для оценки залежей в месторождениях природных ресурсов. Ключевые системы включают Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer's Desktop и STARS. Несмотря на санкции, эти программные пакеты доступны через местных представителей и посредников. Одними из основных пользователей указанного программного обеспечения являются компании "Роснефть" и "Газпром", находящиеся под западными санкциями. Российские банки продолжают использовать программные продукты производства Oracle и Microsoft. Проблемы с использованием систем SAS и IBM толкают финансовые учреждения к поиску альтернативных программных продуктов, в частности Digital Q.Reporting и Polymatica. Таким образом, неэффективное импортозамещение в финансовой сфере открывает окно для потенциально успешных санкционных ограничений. Зависимость от ПО VMware и Citrix побуждает российские учреждения к использованию собственных альтернатив, которые имеют проблемы с функциональностью и надежностью", - сообщил руководитель ОП.

По итогам второго исследования эксперты Группы рекомендуют ввести санкции против российских разработчиков и поддержку российских программных продуктов со стороны компаний-подрядчиков из стран-партнеров, в частности привлекать такие компании к ответственности за нарушение принципов KYC (know your client). К другим предложенным ограничениям относятся требования прекратить финансовые операции с российскими компаниями, запретить участие западных компаний в совместных разработках, а также создание отдельной базы данных по альтернативному программному обеспечению, которое использует россия.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее сообщил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.

"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.

Также, по словам директора КНИИСЭ, эти компоненты являются критическими для производства, а потому враг всячески пытается скрыть их происхождение.

"Раньше мы тоже видели попытки замаскировать производителей на определенных деталях, но сейчас этой работе целенаправленно уделяется больше внимания. Затирка маркировки на микроэлектронике лазерным способом является одним из методов обработки поверхностей. Этот процесс использует лазер для удаления или модификации верхнего слоя материала, что приводит к изменению маркировки или изображения на поверхности. Но однозначно на это они тратят больше времени, поэтому вероятно для врага эти компоненты являются критическими", - отметил Рувин.

Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин