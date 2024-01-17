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Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї - Єрмак

Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї - Єрмак

Київ • УНН

 • 24375 перегляди

Керівник ОП вказав, що продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї

Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї. Загалом, за перші десять місяців 2023 року західні компанії поставили до росії критично важливих компонентів на загальну суму 2,9 млрд доларів. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі за результатами нових досліджень Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти рф Макфола-Єрмака, пише УНН.

За словами керівника ОП, Міжнародна робоча група щодо санкцій проти рф Макфола-Єрмака напрацювала нові дослідження, що фокусуються на спробах рф обійти обмеження експортного контролю щодо товарів військового та подвійного призначення, а також у сфері програмного забезпечення. Перше дослідження – "Проблеми забезпечення експортного контролю", що було підготовлене спільно з Київською школою економіки, викриває шляхи постачання в росію товарів військового та подвійного призначення.

"У звіті розглядаються майже 2800 іноземних компонентів, знайдених у російській військовій техніці, а також компанії, відповідальні за їх виробництво. Зазначається, що у 2023 році імпорт товарів військового призначення в росію майже повністю відновився після впровадження обмежень і становив 90% від обсягів до початку повномасштабного вторгнення. З іншого боку, імпорт товарів подвійного призначення скоротився майже на 29%, що є свідченням успішності заходів з експортного контролю у випадку їх належного застосування та дотримання. Продукцію понад 250 західних компаній було виявлено у зразках знищеної або трофейної російської зброї. За перші десять місяців 2023 року західні компанії поставили до росії критично важливих компонентів на загальну суму 2,9 млрд доларів. Імпорт до рф верстатів із ЧПУ в січні – жовтні 2023-го зріс на 33% порівняно з досанкційним періодом і склав 292 млн доларів", - зазначив Андрій Єрмак.

При цьому закликав вжити заходів для того, щоб експортний контроль випереджав російські спроби обійти його. У таких заходах мають бути враховані окремі виклики на різних етапах ланцюжка постачання, окрім того, вони мають бути спрямованими на усунення прогалин у політиці експортного контролю, посилення корпоративної відповідальності, протидію спробам обходу з боку третіх країн, а також зміцнення інституцій та міжнародної співпраці.

Друге дослідження – "Як виявити та використати слабкі місця кремля у сфері комп’ютерних мереж і програмного забезпечення" - аналізує використання з боку рф західного програмного забезпечення для функціонування критичних систем у військовій, енергетичній та фінансовій сферах, а також у напрямку розробки штучного інтелекту та застосування хмарних технологій.

"Російський військово-промисловий комплекс значною мірою покладається на взаємопов’язані програмні системи, побудовані на основі Red Hat Linux. Системи Neutrino, Alt 8 SP та Astra Linux також були створені за участю західних компаній. Російські енергетичні компанії значною мірою покладаються на західне ПЗ для оцінки покладів у родовищах природних ресурсів. Ключові системи включають Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer's Desktop і STARS. Попри санкції, ці програмні пакети доступні через місцевих представників та посередників. Одними з основних користувачів указаного програмного забезпечення є компанії "Роснефть" і "Газпром", що перебувають під західними санкціями. Російські банки продовжують використовувати програмні продукти виробництва Oracle і Microsoft. Проблеми з використанням систем SAS і IBM штовхають фінансові установи до пошуку альтернативних програмних продуктів, зокрема Digital Q.Reporting і Polymatica. Таким чином, неефективне імпортозаміщення у фінансовій сфері відкриває вікно для потенційно успішних санкційних обмежень. Залежність від ПЗ VMware і Citrix спонукає російські установи до використання власних альтернатив, які мають проблеми з функціональністю та надійністю", - повідомив керівник ОП.

За підсумками другого дослідження експерти Групи рекомендують запровадити санкції проти російських розробників та підтримку російських програмних продуктів з боку компаній-підрядників із країн-партнерів, зокрема притягувати такі компанії до відповідальності за порушення принципів KYC (know your client). До інших запропонованих обмежень входять вимоги припинити фінансові операції з російськими компаніями, заборонити участь західних компаній у спільних розробках, а також створення окремої бази даних з альтернативного програмного забезпечення, яке використовує росія.

Додатково

Директор Київського науков-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше повідомив, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.

Також, за словами директора КНДІСЕ, ці компоненти є критичними для виробництва, а тому ворог всіляко намагається приховати їх походження.

"Раніше ми теж бачили спроби замаскувати виробників на певних деталях, але зараз цій роботі цілеспрямовано приділяється більше уваги. Затирання маркування на мікроелектроніці лазерним способом є одним із методів обробки поверхонь. Цей процес використовує лазер для видалення або модифікації верхнього шару матеріалу, що призводить до зміни маркування чи зображення на поверхні. Але однозначно на це вони витрачають більше часу, тому ймовірно для ворога ці компоненти є критичними", - зазначив Рувін.

Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін26.10.23, 10:22 • 155760 переглядiв

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