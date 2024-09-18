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Виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН: ЗМІ назвали нову дату

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 24 вересня. Він представить "план перемоги" під час візиту до США, коли світові лідери зберуться на щорічну зустріч Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, виступить на засіданні Ради Безпеки ООН щодо війни росії. Про це повідомили в представництві Словенії в ООН, передає УНН із посиланням на Reuters.

За даними ЗМІ, засідання відбудеться, коли світові лідери перебуватимуть у Нью-Йорку на щорічній зустрічі Генеральної асамблеї ООН.

Додамо

Зеленський їде до США з "планом перемоги", який він хоче представити президенту США Джо Байдену.

Видання зауважує, що його поїздка припадає на критичний момент війни, коли російські війська продовжують просуватися на сході України, незважаючи на те, що сили Києва минулого місяця несподівано вторглися в Курську область росії.

За словами дипломатів, засідання Ради Безпеки ООН у вівторок відбулося за запитом Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня.

Нагадаємо

росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Це було рішуче засуджено Генеральною асамблеєю зі 193 членів, яка також вимагала від москви вивести свої війська, але Рада Безпеки зайшла в глухий кут, оскільки росія може накласти вето на будь-які дії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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