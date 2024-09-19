Не тільки Байден: наступного тижня Зеленський зустрінеться з кандидатами у президенти США

Під час візиту до США, який запланований на наступний тиждень, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Про це заявили в Офісі президента України, передає УНН.

Деталі

В ОПУ підтвердили інформацію, що наступного тижня Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Зокрема глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою.

На полях Генасамблеї Президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Вашингтон вже ознайомився з планом Зеленського щодо закінчення війни - посол США про ООН

Володимир Зеленський також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом - розповіли в Офісі президента України.

Доповнення

Окрім того, в ОП підтвердили наміри Зеленського зустрітись з чинним лідером Білого дому Джо Байденом. Президент України представить План перемоги та планує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що 26 вересня, президент України Володимир Зеленський планує зустрітись у США з лідером Білого дому Джо Байденом.