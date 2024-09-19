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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Не только Байден: на следующей неделе Зеленский встретится с кандидатами в президенты США

Не только Байден: на следующей неделе Зеленский встретится с кандидатами в президенты США

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 17:28  •  2780 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит США на следующей неделе. Он выступит на Генассамблее ООН, встретится с Камалой Харрис, Дональдом Трампом и представителями Конгресса.

Во время визита в США, который запланирован на следующую неделю, президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

В ОПУ подтвердили информацию, что на следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. В частности глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной.

На полях Генассамблеи Президент проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Вашингтон вже ознайомився з планом Зеленського щодо закінчення війни - посол США про ООН 17 сентября 2024, 17:53 • 34433 просмотра

Владимир Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом

- рассказали в Офисе президента Украины. 

Дополнение

Кроме того, в ОП подтвердили намерения Зеленского встретиться с действующим лидером Белого дома Джо Байденом. Президент Украины представит План победы и планирует обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Напомним,

Ранее УНН писал, что 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в США с лидером Белого дома Джо Байденом. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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