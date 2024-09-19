Не только Байден: на следующей неделе Зеленский встретится с кандидатами в президенты США
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США на следующей неделе. Он выступит на Генассамблее ООН, встретится с Камалой Харрис, Дональдом Трампом и представителями Конгресса.
Во время визита в США, который запланирован на следующую неделю, президент Украины Владимир Зеленский встретится с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.
Детали
В ОПУ подтвердили информацию, что на следующей неделе Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. В частности глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной.
На полях Генассамблеи Президент проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
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Владимир Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом
Дополнение
Кроме того, в ОП подтвердили намерения Зеленского встретиться с действующим лидером Белого дома Джо Байденом. Президент Украины представит План победы и планирует обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.
Напомним,
Ранее УНН писал, что 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться в США с лидером Белого дома Джо Байденом.