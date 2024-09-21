Камала Гарріс погодилася на повторні дебати з Трампом: його реакція невідома
Київ • УНН
Камала Гарріс погодилася на повторні дебати з Дональдом Трампом, запропоновані CNN на 23 жовтня. Реакція Трампа невідома, раніше він заявляв про небажання брати участь у дебатах з Гарріс.
Камала Гарріс погодилася на повторні дебати з Дональдом Трампом. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Даний захід може відбутися 23 жовтня.
У Дональда Трампа не повинно бути причин відмовлятися від цих дебатів
Офіційна реакція Трампа на пропозицію CNN поки відсутня. Раніше він публічно заявляв, що не планує вдруге зустрічатися на дебатах з Гарріс, що викликає сумніви щодо його участі в майбутніх дебатах. Напружені стосунки між Трампом та CNN також можуть ускладнити домовленості, оскільки екс-президент неодноразово звинувачував телеканал у поширенні неправдивої інформації про нього.
Відтак, наразі залишається невідомим, чи прийме Трамп виклик.
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