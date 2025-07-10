Замена посла в США состоится: Зеленский назвал возможную кандидатуру

Президент Владимир Зеленский заявил, что готовится сменить посла Украины в США Оксану Маркарову. По его словам, новым дипломатическим представителем государства может стать министр обороны Рустем Умеров. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Смена посла в Соединенных Штатах Америки произойдет. Я благодарен Оксане Маркаровой, мы с ней разговаривали, имели контакт. Какое будет продолжение ее работы, я не могу сказать. Многое будет зависеть именно от нее. Я открыт, я хотел бы, чтобы она продолжила работать именно в Украине, если она решит для себя по-другому, то это ее выбор - сказал Зеленский.

Детали

Президент также назвал вероятного преемника Маркаровой.

Что касается нового посла, и я бы так сказал, Кабинета министров - я скажу откровенно, если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, - то есть, ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, - это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины. Понятно почему, потому что сегодня все решения, весь наш бюджет - это, к сожалению, война. Поэтому от Министерства обороны очень многое зависит. Это серьезное решение. Для нас важно в том контексте, который сейчас происходит, усиливать отношения с США, не упускать этот момент - добавил Зеленский.

По его словам, одна из идей относительно назначения посла Украины в США заключается в том, что диппредставительство может возглавить министр обороны Украины Рустем Умеров.

Напомним

Президент Владимир Зеленский во время общения в США сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить.

Еще в сентябре 2024 года спикер Палаты представителей США призвал уволить посла Украины Маркарову. Тогда Майк Джонсон обвинил украинского посла в США Оксану Маркарову в ненадежности и неспособности эффективно выполнять свои обязанности как дипломат.