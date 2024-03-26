Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов переводится на другое направление, но не уточнил на какое. Зеленский заявил, что в целом ожидает укрепления стратегических возможностей государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность Украины. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление - об этом позже - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что новым секретарем СНБО он назначил Александра Литвиненко.

"Он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. Он имеет соответствующий опыт. В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы на всех направлениях будет продолжено", - заявил Зеленский.

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко.

Литвиненко до назначения на должность секретаря СНБО был главой Службы внешней разведки Украины.

Данилов, который сегодня был уволен с должности секретаря СНБО, прокомментировал свое увольнение, поблагодарив Президента за доверие и судьбу, которая дала возможность служить своей стране и своему народу.