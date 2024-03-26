Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Алексея Данилова могли уволить с должности секретаря СНБО из-за ряда неудачных заявлений, которые ударили в определенной степени по имиджу Украины. Основанием также мог стать определенный конфликт или отсутствие нормальной коммуникации между Даниловым и ближайшим окружением Президента. Такое мнение журналисту УНН высказал политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович.

"Я думаю, что кадровые изменения обусловлены, как минимум, двумя ключевыми причинами. Первая причина связана с тем, что Данилов сделал несколько очень неудачных заявлений в последнее время, дал несколько не очень удачных интервью, которые ударили в определенной степени по имиджу Украины. То есть они были неоднозначно восприняты, например со стороны Китая. В целом, он отличался на этой должности многими контроверсионными заявлениями и возможно уже подошло время, когда они достигли критической массы и нужно было принимать какое-то определенное решение", - сказал Рейтерович.

По его словам, второй причиной может быть определенный конфликт или отсутствие нормальной коммуникации между Даниловым и ближайшим окружением Президента.

"Вторая причина - уже достаточно давно говорили об определенном конфликте или отсутствии нормальной коммуникации между Даниловым и ближайшим окружением Президента. Поэтому он ушел с должности", - отметил Рейтерович.

Политолог отметил, что вместо Данилова приходит человек с очень интересной биографией, очень интересным опытом.

"Он (экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко - ред.) в большей степени будет, видимо не настолько публичным, насколько был Данилов, но будет заниматься важными вопросами по развитию тех или иных процессов и отражения российской агрессии", - сказал он.

Рейтерович также отметил, что Данилов в определенной степени вошел в историю Украины.

"Здесь еще интересно посмотреть, где окажется Данилов. Называют разные версии. Не важно посол или нет, или просто пенсия, ведь он в определенной степени в историю Украины вошел", - резюмировал Рейтерович.

Добавим

Данилов заявлял, что если Запад не изменит отношение к стране-агрессору российской федерации, то к оси зла Китай-россия-Иран могут присоединиться некоторые страны Европы.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны и сразу же назначил на его место - Александра Литвиненко. Литвиненко до назначения на должность секретаря СНБО был главой Службы внешней разведки Украины.

Данилов, который сегодня был уволен с должности секретаря СНБО, прокомментировал свое увольнение, поблагодарив Президента за доверие и судьбу, которая дала возможность служить своей стране и своему народу.