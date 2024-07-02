российское Министерство внутренних дел объявило в розыск заместителя командующего Сухопутных войск Украины Александра Нестеренко. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Александр Нестеренко, 13.10.1972 разыскивается по статье Уголовного кодекса, - говорится в карточке.

Однако, по какой именно статье разыскивается Нестеренко не указано. В базе указано лишь место его рождения.

Напомним

Кроме Президента Владимира Зеленского, в розыск в россии объявили целый ряд украинских чиновников. Среди них командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-секретарь СНБО Алексей Данилов и другие.