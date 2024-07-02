рф оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ України
Київ • УНН
росія оголосила у розшук заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Нестеренка.
російське Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук заступника командувача Сухопутних військ України Олександра Нестеренка. Відповідна картка з'явилася у базі розшуку відомства. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Олександр Нестеренко, 13.10.1972 розшукується за статтею Кримінального кодексу,
Проте, за якою саме статтею розшукується Нестеренко не вказано. У базі зазначено лише місце його народження.
Нагадаємо
Крім Президента Володимира Зеленського, у розшук у росії оголосили цілу низку українських чиновників. Серед них командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, екссекретар РНБО Олексій Данилов та інші.