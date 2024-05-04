У росії оголосили у розшук президента Зеленського
Київ • УНН
росія оголосила президента України Володимира Зеленського в розшук за невизначеними кримінальними звинуваченнями.
російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського. Про це пишуть російські змі, повідомляє УНН.
Володимир Олександрович Зеленський, 25.1.1978. Розшукується за статтею Кримінального кодексу,
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Натомість відомство не розголошує статтю, за якою Зеленський, нібито, перебуває в розшуку. У базі зазначено лише місце його народження - Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.
Нагадаємо
росія оголосила в розшук грузинського снайпера Георгія Гелашвілі, який воює на боці України, звинувативши його "у розпалюванні ворожнечі та ненависті з використанням засобів масової інформації" та у найманстві.