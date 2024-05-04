В россии объявили в розыск президента Зеленского

российское министерство внутренних дел объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут российские сми, сообщает УНН.

Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье Уголовного кодекса, - говорится в данных мвд рф.

Детали

Зато ведомство не разглашает статью, по которой Зеленский, якобы, находится в розыске. В базе указано лишь место его рождения - Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина.

Напомним

россия объявила в розыск грузинского снайпера Георгия Гелашвили, воюющего на стороне Украины, обвинив его "в разжигании вражды и ненависти с использованием средств массовой информации" и в наемничестве.