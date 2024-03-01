рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"
Киев • УНН
россия снова спекулирует на теме падения российского самолета Ил-76 под белгородом, Украина требует прозрачного международного расследования и доступа к месту катастрофы.
В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме катастрофы Ил-76, который потерпел крушение 24 января в белгородской области, отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне заявления российского омбудсмена татьяны москальковой о готовности рф передать Украине тела погибших в той катастрофе людей, передает УНН.
Омбудсмен татьяна москалькова сообщила о готовности российских властей передать Украине тела людей, погибших во время катастрофы Ил-76.
"Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - добавила обмудсмен.
В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения Ил-76. Но до сих пор по моему требованию россия не передала ни официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии
Он отметил, что Украина требует прозрачного расследования и доступа к месту падения самолета. По его словам, украинские представители с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения).
"При любой возможности поднимаю вопрос возвращения всех украинских гражданских, детей и военнопленных из рф и ВОТ. А также репатриации тел наших погибших героев", - добавил Лубинец.
Напомним,
россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.
Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, украинских военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.
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