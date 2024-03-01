рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  123239 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  141937 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  131705 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
  •  135454 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  141741 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  160015 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  167576 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Эксклюзив
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  159409 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  156607 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  145151 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"

рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 08:27  •  19842 просмотра

Read in English

россия снова спекулирует на теме падения российского самолета Ил-76 под белгородом, Украина требует прозрачного международного расследования и доступа к месту катастрофы.

В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме катастрофы Ил-76, который потерпел крушение 24 января в белгородской области, отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне заявления российского омбудсмена татьяны москальковой о готовности рф передать Украине тела погибших в той катастрофе людей, передает УНН

Омбудсмен татьяна москалькова сообщила о готовности российских властей передать Украине тела людей, погибших во время катастрофы Ил-76. 

"Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры есть... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", - добавила обмудсмен.

В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения Ил-76. Но до сих пор по моему требованию россия не передала ни официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии

- заявил Лубинец.

Он отметил, что Украина требует прозрачного расследования и доступа к месту падения самолета. По его словам,  украинские представители с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения).

"При любой возможности поднимаю вопрос возвращения всех украинских гражданских, детей и военнопленных из рф и ВОТ. А также репатриации тел наших погибших героев", - добавил Лубинец.

Напомним,

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.

Как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, украинских военнопленных на самолете Ил-76, потерпевшем катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
oleksii-danylovАлексей Данилов
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
ukrainaУкраина
рф вчергове спекулює на темі падіння Іл-76: Лубінець на тлі заяви рф про готовність віддати "тіла загиблих"
Russia is once again speculating on the downing of the IL-76: Lubinets amid Russia's statement of readiness to hand over "the bodies of the dead"
Новости по теме

рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"

россия снова спекулирует на теме падения российского самолета Ил-76 под белгородом, Украина требует прозрачного международного расследования и доступа к месту катастрофы.

Война •   •  19842 просмотра
рф в очередной раз спекулирует на теме падения Ил-76: Лубинец на фоне заявления рф о готовности отдать "тела погибших"

Угроза со стороны рф и Китая: США хотят ускорить модернизацию ядерного оружия

США хотят ускорить модернизацию своей ядерной триады, чтобы эффективно сдерживать угрозы со стороны россии и Китая, чьи ядерные арсеналы и космический потенциал растут.

Новости Мира •   •  16209 просмотра
Угроза со стороны рф и Китая: США хотят ускорить модернизацию ядерного оружия

Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus

Британское правительство в частном порядке призвало Германию предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус".

Война •   •  18960 просмотра
Bloomberg: Великобритания подталкивает Германию отправить Украине ракеты Taurus

Отчет ОБСЕ по задержанию рф украинцев станет доказательной базой на международном уровне - Лубинец о запуске "московского механизма"

ОБСЕ начинает расследование задержания гражданских украинцев россией по "московскому механизму", доклад международных экспертов должен стать доказательством военных преступлений россии.

Война •   •  20573 просмотра
Отчет ОБСЕ по задержанию рф украинцев станет доказательной базой на международном уровне - Лубинец о запуске "московского механизма"

Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального

Правительство Австралии ввело финансовые санкции и запрет на поездки в отношении трех сотрудников российских тюрем, связанных с учреждением, где умер Алексей Навальный.

Новости Мира •   •  14875 просмотра
Австралия ввела санкции против трех российских тюремных чиновников, связанных со смертью Навального

Количество обращений о нарушении языкового закона почти сравнялось с довоенным уровнем: где больше всего

Уполномоченный по защите государственного языка в 2023 году получил 3 692 обращения о нарушениях языкового законодательства Украины, больше всего - из Киева и трех областей.

Общество •   •  14380 просмотра
Количество обращений о нарушении языкового закона почти сравнялось с довоенным уровнем: где больше всего

Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Япония ввела новые санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с россией.

Война •   •  16923 просмотра
Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон

Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.

Война •   •  17686 просмотра
Палата представителей будет рассматривать помощь Украине после решения вопроса бюджета США - Джонсон

В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа заявило о гибели более 100 палестинцев, которые собрались возле машин с гуманитарной помощью.

Новости Мира •   •  14830 просмотра
В Газе во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек - CNN

"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют

Из-за увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища уровень воды в Днепре в Киеве за последние 8 дней поднялся на 65 см, что привело к начальному подтоплению заводей, но не представляет угрозы для города.

Общество •   •  17551 просмотра
"Вода прибывает": уровень Днепра в Киеве поднялся на 65 см на фоне весеннего паводка, но опасности не фиксируют