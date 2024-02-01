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В рф нібито ідентифіковано останки загиблих під час катастрофи Іл-76 під бєлгородом

В рф нібито ідентифіковано останки загиблих під час катастрофи Іл-76 під бєлгородом

Київ • УНН

 • 23820 перегляди

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом, як 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.

У росії стверджують про отримання генетичних експертиз останків загиблих під час катастрофи Іл-76 під Бєлгородом. Вилучені фрагменти тіл нібито належать 74 людям, серед яких, за даними слідчого комітету російської федерації: українські військовополонені, співробітники військової поліції країни-окупанта, члени російського екіпажу, передає УНН.

Результати проведення генетичних експертиз дали змогу зробити однозначний висновок про приналежність вилучених фрагментів тіл 6 членам екіпажу, 3 співробітникам військової поліції і 65 українським військовослужбовцям,

- інформує СК рф у своєму Telegram.

У розпорядженні слідства рф нібито були генетичні профілі всіх українських полонених, які перебували на борту Іл-76, оскільки під час затримання в українців брали зразки біологічного матеріалу.

Нагадаємо

У рф за фактом падіння літака Іл-76 у білгородській області відкрили кримінальну справу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія не надала достатніх доказів на підтримку своїх тверджень стосовно того, хто був на борту військово-транспортного літака Іл-76, що впав під бєлгородом.

Під час нещодавнього обміну військовослужбовців не було бійців, яких планували повернути 24 січня, але не вийшло через падіння російського літака ІЛ-76.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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