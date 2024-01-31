Військових, яких рф нібито перевозила у літаку Іл-76, під час сьогоднішнього обміну не було - ГУР
Київ • УНН
Сьогодні під час обміну не повернули військовослужбовців, яких росія нібито перевозила літаком Іл-76.
Під час сьогоднішнього обміну військовослужбовців не було бійців, яких планували повернути 24 січня, але не вийшло через падіння російського літака ІЛ-76. Про це повідомив представник ГУР України Андрій Юсов коментарі Голосу Америки, передає кореспондент УНН.
Деталі
За словами, Юсова повідомив, що людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але не відбувся через трощу літака ІЛ-76, під час сьогоднішнього обміну не повернули.
Доповнення
Тим часом президент росії володимир путін сьогодні заявив, що Іл-76 був збитий нібито американською системою Patriot. Це вже буцімто встановила експертиза. путін допустив, що Київ з необережності збив літак. Також, за його словами, росія нібито вимагатиме проведення міжнародного розслідування.
Нагадаємо
24 січня у корочанському районі бєлгородської області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони рф заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося.
Українська розвідка згодом заявила, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.
"Наші вдома. Повертаємо попри все": Зеленський заявив про повернення 207 людей з полону31.01.24, 14:41 • 26182 перегляди