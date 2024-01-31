Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  136883 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  151281 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  139322 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  134583 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  133363 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  129882 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29.01.24  •  149286 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Новости по теме

Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР

Сегодня во время обмена не вернули военнослужащих, которых россия якобы перевозила самолетом Ил-76.

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Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР

Присвоили 1,7 млн гривен во время ремонта на территории "Парка Почайна": в столице будут судить бизнесмена и его сообщника

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении киевского бизнесмена и его сообщника по факту растраты 1,7 млн грн при строительстве и реконструкции объектов в парке "Почайна".

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Присвоили 1,7 млн гривен во время ремонта на территории "Парка Почайна": в столице будут судить бизнесмена и его сообщника

"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными

Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.

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"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными

россия продолжает поглощение беларуси: что ждет железную дорогу и ВПК официального минска

россия продолжает интегрировать белорусскую армию, железную дорогу и средства массовой информации через соглашение о создании союзного государства.

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россия продолжает поглощение беларуси: что ждет железную дорогу и ВПК официального минска

Зеленский собирался уволить Залужного из-за разногласий по мобилизации -The Washington Post

Президент Зеленский и командующий Залужный разошлись во мнениях относительно того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году: Залужный предлагал 500 000, но Зеленский считал это нецелесообразным, пишет The Washington Post.

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков

Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков

В Авдеевке до сих пор остаются 966 человек, эвакуация продолжается - глава Донецкой ОГА

Около 966 человек остаются в Авдеевке, эвакуация продолжается, в то время как российские войска продолжают обстреливать город.

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В Авдеевке до сих пор остаются 966 человек, эвакуация продолжается - глава Донецкой ОГА

В оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу: движение по Крымскому мосту перекрыли, на полуострове работает ПВО

В оккупированном россией Севастополе была объявлена воздушная тревога, а на полуострове была замечена робота системы противовоздушной обороны.

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В оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу: движение по Крымскому мосту перекрыли, на полуострове работает ПВО

Снимала на видео военные объекты: СБУ вручила подозрение соратнице антивакцинатора Стахива Гуриной - источник

СБУ сообщила о подозрении Анжелике Гуриной за несанкционированную съемку военных объектов.

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Снимала на видео военные объекты: СБУ вручила подозрение соратнице антивакцинатора Стахива Гуриной - источник

Украина и Бразилия обсудили прогресс по реализации "Формулы мира" - Кулеба

Украина и Бразилия обсудили прогресс в реализации украинской "Формулы мира" и организацию Глобального саммита мира, а также запуск торгово-экономических проектов между двумя странами.

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Украина и Бразилия обсудили прогресс по реализации "Формулы мира" - Кулеба