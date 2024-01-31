Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР

Во время сегодняшнего обмена военнослужащих не было бойцов, которых планировали вернуть 24 января, но не получилось из-за падения российского самолета ИЛ-76. Об этом сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов комментарии Голосу Америки, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам, Юсова сообщил, что людей, которые были в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, но не состоялся из-за крушения самолета ИЛ-76, во время сегодняшнего обмена не вернули.

Дополнение

Тем временем президент россии владимир путин сегодня заявил, что Ил-76 был сбит якобы американской системой Patriot. Это уже якобы установила экспертиза. Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил самолет. Также, по его словам, россия якобы будет требовать проведения международного расследования.

Напомним

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Однако подтвердить эту информацию до сих пор не удалось.

Украинская разведка впоследствии заявила, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными, который не состоялся. По утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

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