Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР
Сегодня во время обмена не вернули военнослужащих, которых россия якобы перевозила самолетом Ил-76.
Присвоили 1,7 млн гривен во время ремонта на территории "Парка Почайна": в столице будут судить бизнесмена и его сообщника
Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении киевского бизнесмена и его сообщника по факту растраты 1,7 млн грн при строительстве и реконструкции объектов в парке "Почайна".
"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными
Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.
россия продолжает поглощение беларуси: что ждет железную дорогу и ВПК официального минска
россия продолжает интегрировать белорусскую армию, железную дорогу и средства массовой информации через соглашение о создании союзного государства.
Зеленский собирался уволить Залужного из-за разногласий по мобилизации -The Washington Post
Президент Зеленский и командующий Залужный разошлись во мнениях относительно того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году: Залужный предлагал 500 000, но Зеленский считал это нецелесообразным, пишет The Washington Post.
Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков
Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.
В Авдеевке до сих пор остаются 966 человек, эвакуация продолжается - глава Донецкой ОГА
Около 966 человек остаются в Авдеевке, эвакуация продолжается, в то время как российские войска продолжают обстреливать город.
В оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу: движение по Крымскому мосту перекрыли, на полуострове работает ПВО
В оккупированном россией Севастополе была объявлена воздушная тревога, а на полуострове была замечена робота системы противовоздушной обороны.
Снимала на видео военные объекты: СБУ вручила подозрение соратнице антивакцинатора Стахива Гуриной - источник
СБУ сообщила о подозрении Анжелике Гуриной за несанкционированную съемку военных объектов.
Украина и Бразилия обсудили прогресс по реализации "Формулы мира" - Кулеба
Украина и Бразилия обсудили прогресс в реализации украинской "Формулы мира" и организацию Глобального саммита мира, а также запуск торгово-экономических проектов между двумя странами.