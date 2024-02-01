В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом
россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под белгородом, как 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.
Politico: ЕС смог согласовать программу на 50 миллиардов евро для Украины благодаря компромиссу с Венгрией
Европейские лидеры считают уступки незначительными, поскольку благодаря этому удалось избежать сценария, при котором Орбан имел бы возможность ежегодно накладывать вето на финансирование для Украины.
В рф испытывают "суверенный интернет", который поможет властям помешать распространению протестов после выборов президента - Центр противодействия дезинформации
россия тестирует переход к "суверенному Интернету", который может быть запущен после президентских выборов для дальнейшего усиления контроля и предотвращения возможных протестов.
россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно Ил-76 - Буданов
Глава военной разведки Украины заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств, подтверждающих ее утверждения относительно Ил-76.
россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС
Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.
Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте
Ожидается, что ЕС предоставит Украине первый платеж в размере 4,5 миллиардов евро из программы макрофинансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в марте 2024 года.
Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники
В январе Министерство обороны разрешило для использования в войске более 40 образцов вооружения и военной техники, включая самоходные артиллерийские системы, минометы, специализированную технику, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним украинского и иностранного производства.
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 о сохранении репродуктивных клеток защитников государства.
Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины
Врачу военно-медицинского центра в Украине сообщено о подозрении в вымогательстве 5 000 долларов США от военнослужащего за признание его непригодным к военной службе.