В рф якобы идентифицированы останки погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом

В россии утверждают о получении генетических экспертиз останков погибших во время катастрофы Ил-76 под белгородом. Изъятые фрагменты тел якобы принадлежат 74 людям, среди которых, по данным следственного комитета российской федерации: украинские военнопленные, сотрудники военной полиции страны-оккупанта, члены российского экипажа, передает УНН.

Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, - информирует СК рф в своем Telegram.

В распоряжении следствия рф якобы были генетические профили всех украинских пленных, которые находились на борту Ил-76, поскольку во время задержания у украинцев брали образцы биологического материала.

Напомним,

В рф по факту падения самолета Ил-76 в Белгородской области открыли уголовное дело.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россия не предоставила достаточных доказательств в поддержку своих утверждений относительно того, кто был на борту военно-транспортного самолета Ил-76, упавшего под Белгородом.

Во время недавнего обмена военнослужащих не было бойцов, которых планировали вернуть 24 января, но не получилось из-за падения российского самолета ИЛ-76.