Українських полонених в російському Іл-76 не було - Данілов

Українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю Бабелю, повідомляє УНН.

Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості - заявив Данілов.

Він вважає, що росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією.

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", — заявив Данілов.

Нагадаємо

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.