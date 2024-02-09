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Українських полонених в російському Іл-76 не було - Данілов

Українських полонених в російському Іл-76 не було - Данілов

Київ • УНН

 • 23559 перегляди

За словами секретаря РНБО, на борту розбитого російського літака не було українських полонених.

Українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю Бабелю, повідомляє УНН

Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості

- заявив Данілов.

Він вважає, що росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією. 

"Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка", — заявив Данілов. 

Нагадаємо

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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