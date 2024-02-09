Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов

Украинских военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Бабелю, сообщает УНН.

Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве - заявил Данилов.

Он считает, что россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией.

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", - заявил Данилов.

Напомним

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под Белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.