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Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов

Украинских пленных в российском Ил-76 не было - Данилов

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 08:13  •  7839 просмотра

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По словам секретаря СНБО, на борту разбитого российского самолета не было украинских пленных.

Украинских военнопленных на самолете Ил-76, который потерпел катастрофу под российским белгородом, не было. Впрочем, Украина не имеет достаточно информации, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Бабелю, сообщает УНН

Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве

- заявил Данилов.

Он считает, что россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией. 

"Такого там не было, у них была заготовлена вся эта история. И поэтому давайте дождемся, надо просто подождать. Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", - заявил Данилов. 

Напомним

россия утверждает, что с помощью генетической экспертизы якобы идентифицировала останки 74 человек, погибших в катастрофе самолета Ил-76 под Белгородом. Согласно заявлению россиян среди погибших 6 российских членов экипажа, 3 российских офицеров военной полиции и 65 украинских военнопленных.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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