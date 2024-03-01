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рф вчергове спекулює на темі падіння Іл-76: Лубінець на тлі заяви рф про готовність віддати "тіла загиблих"

Київ • УНН

 • 33382 перегляди

росія знову спекулює на темі падіння російського літака Іл-76 під бєлгородом, Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування та доступу до місця катастрофи.

рф вчергове спекулює на темі падіння Іл-76: Лубінець на тлі заяви рф про готовність віддати "тіла загиблих"

Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі катастрофи Іл-76, який зазнав аварії 24 січня в бєлгородській області, наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на тлі заяви російського омбудсмана тетяни москалькової про готовність рф передати Україні тіла загиблих у тій катастрофі людей, передає УНН

Омбудсменка тетяна москалькова повідомила про готовність російської влади передати Україні тіла людей, загиблих під час катастрофи Іл-76. 

"Так, готові, для цього все необхідне з точки зору процедури є... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - додала обмудсменка.

Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але й досі на мою вимогу росія не передала ані офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії

- заявив Лубінець.

Він наголосив, що Україна вимагає прозорого розслідування та доступу до місця падіння літака. За його словами,  українські представники з першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження).

"За будь-якої можливості піднімаю питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ. А також репатріації тіл наших загиблих героїв", - додав Лубінець.

Нагадаємо

росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.

Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня. 

Тетяна Краєвська

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