рф вчергове спекулює на темі падіння Іл-76: Лубінець на тлі заяви рф про готовність віддати "тіла загиблих"
Київ • УНН
росія знову спекулює на темі падіння російського літака Іл-76 під бєлгородом, Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування та доступу до місця катастрофи.
Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі катастрофи Іл-76, який зазнав аварії 24 січня в бєлгородській області, наголосив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на тлі заяви російського омбудсмана тетяни москалькової про готовність рф передати Україні тіла загиблих у тій катастрофі людей, передає УНН.
Омбудсменка тетяна москалькова повідомила про готовність російської влади передати Україні тіла людей, загиблих під час катастрофи Іл-76.
"Так, готові, для цього все необхідне з точки зору процедури є... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - додала обмудсменка.
Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але й досі на мою вимогу росія не передала ані офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії
Він наголосив, що Україна вимагає прозорого розслідування та доступу до місця падіння літака. За його словами, українські представники з першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження).
"За будь-якої можливості піднімаю питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ. А також репатріації тіл наших загиблих героїв", - додав Лубінець.
Нагадаємо
росія стверджує, що за допомогою генетичної експертизи нібито ідентифікувала останки 74 осіб, загиблих у катастрофі літака Іл-76 під бєлгородом. Згідно з заявою росіян серед загиблих 6 російських членів екіпажу, 3 російських офіцерів військової поліції та 65 українських військовополонених.
Як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, українських військовополонених на літаку Іл-76, який зазнав катастрофи під російським белгородом, не було. Утім, Україна не має достатньо інформації, чи живі наразі полонені, яких мали обміняти того дня.