Без свободы и оппозиции: глава Евросовета на перед "поздравил" путина с победой на выборах

Глава Европейского совета Шарль Мишель саркастически на перед поздравил российского диктатора владимира путина с "убедительной" победой на выборах, которые начинаются сегодня в россии, передает УНН.

Хочу поздравить владимира путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Без свободы. Нет выбора - написал Мишель в Х.

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Украинская разведка сообщает, что кремль собирает голоса за владимира путина на так называемых "выборах" президента рф среди оккупационных войск. При этом к "голосам" планируют добавить погибших на войне солдат.

Данилов заявлял, что Украина не признает выборы президента рф.

Верховная Рада приняла постановление с призывом к иностранным государствам, международным организациям и парламентским ассамблеям осудить проведение незаконных так называемых "выборов" президента рф на временно оккупированных территориях.