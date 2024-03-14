Украина не признает выборы президента рф - Данилов

Украина не будет признавать выборов президента россии, ведь в стране "никаких выборов уже давно нет". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

"Все цивилизованные страны не должны были бы признавать эти выборы в россии. Но здесь есть большой вопрос, что все институты построены до Второй мировой войны и жили в одной системе координат, а сейчас вся эта система координат изменилась. После окончания "холодной войны" новой не построили. Не понимаю, что страна-террорист делает в Совете безопасности, люди, которые убивают детей, с ними ни одна страна мира не должна вести никакого разговора", -Данилов.

Голосование на выборах президента россии состоится с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в россии независимые наблюдатели и эксперты обычно оценивают как несвободные и нечестные. Власти регулярно вмешиваются в избирательный процесс, затрудняют доступ для оппозиции, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идет и о прямых фальсификациях.

Говоря о подготовке россией незаконных выборов на оккупированных украинских территориях, секретарь СНБО назвал это "фарсом".

"Мы спокойно относимся к этому, по возможности принимаем определенные меры и не собираемся ничего признавать. Не знаем, что там они придумывают, но как граждане с украинскими паспортами могут выбирать?" - сказал Данилов.

Дополнение

Верховная Рада приняла постановление с призывом к иностранным государствам, международным организациям и парламентским ассамблеям осудить проведение незаконных так называемых "выборов" президента рф на временно оккупированных территориях.