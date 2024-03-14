Украина не признает выборы президента рф - Данилов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
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Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  127322 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126314 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126253 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120376 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108977 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123214 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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11 марта 2024, 08:40  •  256807 просмотра

Украина не признает выборы президента рф - Данилов

Украина не признает президентские выборы в россии в 2024 году, называя их "фарсом" и заявляя, что в россии уже давно не было свободных и честных выборов, поскольку в избирательный процесс регулярно вмешиваются и создают преимущества для провластных кандидатов.

политика •   •  4344 просмотра
Украина не признает выборы президента рф - Данилов

Энергетики подключили оккупированную ЗАЭС ко второй линии питания - Минэнерго

Украинские энергетики восстановили вторую линию электропередач на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, обеспечив более стабильное и безопасное электроснабжение объекта.

Война •   •  5551 просмотра
Энергетики подключили оккупированную ЗАЭС ко второй линии питания - Минэнерго

рашисты планируют теракты на "избирательных участках" на оккупированных территориях Украины - активисты

Активисты движения "Желтая лента" предупреждают, что российские оккупанты планируют теракты и провокации с жертвами среди мирного населения на избирательных участках на временно оккупированных территориях Украины во время проведения фейковых "выборов" с 15 по 17 марта.

Война •   •  4820 просмотра
рашисты планируют теракты на "избирательных участках" на оккупированных территориях Украины - активисты

Прорыв границы с рф: в РДК объявили о создании гуманитарного коридора Русский

Добровольческий корпус России объявил о создании гуманитарного коридора для свободного выхода мирных жителей и российских военных из приграничных населенных пунктов в Курской и Белгородской областях России в связи с ограничением военной операции в этих районах.

Война •   •  5229 просмотра
Прорыв границы с рф: в РДК объявили о создании гуманитарного коридора Русский

На Киевщине нетрезвый водитель спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали три человека

Пьяный водитель спровоцировал крупную аварию в Киевской области, в которой пострадали три человека, повреждены по меньшей мере четыре автомобиля, а водитель был задержан с уровнем алкоголя в крови 1,6 промилле.

Криминал и ЧП •   •  7147 просмотра
На Киевщине нетрезвый водитель спровоцировал крупную аварию, в которой пострадали три человека

Для интеграции с НАТО: в Украине начали новый этап реформы системы оборонного менеджмента

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины начали новую реформу оборонного менеджмента для улучшения оборонного планирования, управления ресурсами и достижения оперативной совместимости с НАТО.

Война •   •  8233 просмотра
Для интеграции с НАТО: в Украине начали новый этап реформы системы оборонного менеджмента

Украинские авторы научной фантастики впервые номинированы на премию BSFA: что нужно знать о Генри Лайоне Олди

Украинские писатели Олег Ладыженский и Дмитрий Громов, которые пишут под псевдонимом Генри Лайон Олди, стали первыми из Украины номинантами на престижную премию Британской ассоциации научной фантастики (BSFA) за рассказ "Неизвестный художник" о российском вторжении, искусственном интеллекте и важности искусства.

Общество •   •  8216 просмотра
Украинские авторы научной фантастики впервые номинированы на премию BSFA: что нужно знать о Генри Лайоне Олди

Зеленский вручил награды военным-добровольцам и семьям павших воинов

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский почтил военных добровольцев, в частности наградил орденом "Золотая Звезда" Героя Украины нескольких погибших и живых защитников, которые храбро боролись против российского вторжения.

Война •   •  12847 просмотра
Зеленский вручил награды военным-добровольцам и семьям павших воинов

Столтенберг и Дуда обсудили войну рф против Украины

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг и Президент Польши Дуда обсудили войну россии против Украины, отметив острую потребность Украины в боеприпасах и важность продолжения военной поддержки со стороны союзников по НАТО, несмотря на большие потери россии.

политика •   •  9936 просмотра
Столтенберг и Дуда обсудили войну рф против Украины

PETA требует запретить знаменитые соревнования на собачьих упряжках Iditarod из-за гибели собак во время гонки

PETA призывает запретить гонку Iditarod, ссылаясь на вред для животных, в то время как организаторы защищают мероприятие как сохраняющее качества породы ездовых собак.

УНН Lite •   •  8323 просмотра
PETA требует запретить знаменитые соревнования на собачьих упряжках Iditarod из-за гибели собак во время гонки