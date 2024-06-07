На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать

В аграрной фирме "украинская молочная компания", которую жители Нежинского района Черниговской области обвиняют в разрушении одной из местных дорог, признают, что их грузовики ею ездят. Но не спешат брать на себя ответственность за то, что дорога доведена уже до такого состояния, что по ней практически не могут проехать легковые автомобили, автобусы, а карета скорой помощи едва довезла ею женщину с инсультом в больницу. Для" УМК " вовсе бы не было проблемой отремонтировать не один десяток километров дорог. Хотя бы, учитывая то, кто является владельцем этой компании, пишет УНН

Неделю назад в центральном офисе компании нашему журналисту пообещали разобраться в ситуации. Но все ограничилось констатацией факта, что дорога действительно разбита. Такой вывод можно сделать со слов директора Борзнянского филиала "украинской молочной компании" Игоря Хлыстуна.

Филиал был создан в 2007 году, и располагает более шести тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. То есть, работает достаточно долго, и должна заниматься проблемами общины.

Зато Игорь Хлыстун убеждает, что упомянутая дорога в пределах населенных пунктов Сидоровка и Комаровка находится в плохом состоянии, потому что за ней никто нормально не ухаживает.

Дело в том, что та дорога находится в неудовлетворительном состоянии где-то точно с десяток лет. Мы ею пользуемся, потому что мы здесь работаем. И" Kernel " пользуется, и еще есть хозяйства. Поэтому сказать, что именно наш транспорт разваливает, - нет. То, что она не удерживается так, как должна, то это вопрос. Там, где дорога нормальная, отремонтирована и была нормальная эксплуатация, там она и остается нормальной - рассказал нам представитель УМК.

А также намекнул, что их шесть грузовиков ничто по сравнению с тем количеством крупногабаритного транспорта, который использует "Kernel".

Искать крайних и виновных-это, конечно, чуть ли не национальный украинский вид спорта. И к" Kernel " так же есть вопросы у жителей Нежинского района, которые ежедневно, фактически, рискуя жизнью и здоровьем вынуждены пользоваться разбитой дорогой.

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Алле парадокс ситуации заключается в том, что для "УМК" вовсе не проблема отремонтировать и эту дорогу, и многие другие в Черниговской области. И дело даже не в том , что согласно данным "Опендатабот, прошлый год компания закончила с чистой прибылью в более 200 миллионов гривен.

Владельцем "украинской молочной компании" является Виталий Гайдук. Сейчас это уже немного забытый персонаж, но в 90–х-2000-х он строил стремительную бизнесовую и политическую карьеру.

Выходец из Донецкой области, имел непосредственное отношение к деятельности Индустриального союза Донбасса Сергея Таруты.

Сферой его интересов на тот момент был топливно-энергетический комплекс. Причем, настолько, что в 2001-2002 годах Гайдук был профильным министром, а впоследствии и вице-премьером по вопросам ТЭК в первом правительстве Виктора януковича. Тогда же Гайдук занимал и одну из руководящих должностей в Партии регионов. В 2002 году выступал за создание российско-украинского газового консорциума

В 2004 Гайдук переметнулся к Ющенко, и 2006-2007 годах семь месяцев был секретарем СНБО.

Собственно, на этом политическая карьера Гайдука и заканчивается, но не бизнесовая. В "УМК", которая была создана в 2006 году он становится партнером еще одного регионала Эдуарда Прутняка.

В 2013 году они хотели продать компанию. Но как свидетельствуют данные YouControl, через венчурный фонд " Рифт "владельцем" УМК " сейчас является именно Виталий Гайдук, состояние которого на начало полномасштабного российского вторжения оценивалось в 300 миллионов долларов.

Гайдук редко появляется в публичной плоскости. Хотя, в октябре прошлого года в присутствии уже экс-секретаря СНБО Алексея Данилова размышлял об исторической агрессивности России и месте Украины в современном мире.

Дружеские дискуссии о политике-это, конечно, хорошо, но от них нет никакой пользы простым людям, которым твоя компания, фактически, ежедневно усложняет жизнь.

И в этом случае ответ на вопрос, Что важнее – напомнить кому – то и самому себе, что ты когда-то был на политическом Олимпе, или просто отремонтировать дорогу-кажется очевидным.

Дополнительно

В Черниговской ОВА предлагают жителям громады более решительно требовать от "Kernel" и "украинской молочной компании" восстановления дороги.

В свою очередь, сельский голова Комаровки становится на сторону "Kernel" и "украинской молочной компании", которые, по словам местных жителей, своим крупногабаритным транспортом разрушают дороги в общине. Мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.