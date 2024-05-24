Літня жінка, яку довго везли до лікарні розбитою агрофірмами дорогою, померла
Київ • УНН
Літня жінка померла від інсульту в лікарні через затримку швидкої допомоги, спричинену поганим станом доріг, зруйнованих двома сільськогосподарськими компаніями.
Через зруйновану двома агрофірмами дорогу від інсульту у лікарні померла літня жінка. Карета швидкої допомоги просто не могла швидше доїхати до медичного закладу через ями та вибоїни. Подробиці трагічної ситуації, яка сталася у Чернігівській області, УНН розповіла лікарка "швидкої" пані Людмила.
За її словами, літню жінку з геморагічним інсультом везли з населеного пункту Холми до лікарні у Ніжині. Є певні протоколи доставлення до медичних закладів пацієнтів різного ступеня тяжкості.
Через поганий стан дороги, карета "швидкої" їхала повільніше, ніж треба. До лікарні жінку привезли живою. Однак, як пригадує лікарка, за три-чотири дні вона померла.
При цьому, лікарка зазначила, що якби дорога була нормальною, а бабусю доставили вчасно, то, можливо, вона б і змогла вижити.
Контекст
Місцеві мешканці скаржаться на стан дороги між населеними пунктами Берестовець та Комарівка.
Вони звинувачують компанії "Кernel" та "Українська молочна компанія" у тому, що цією дорогою просто неможливо їздити.
Люди стверджують що трактори та великогабаритні вантажівки фермерських господарств цих компаній, що розташовані поруч, повністю зруйнували цю дорогу.