"Швидка" ледь довезла важко хвору бабусю до лікарні дорогою, яку зруйнували своїм транспортом дві відомі аграрні компанії (відео)
Київ • УНН
Карета швидкої допомоги, що перевозила важкохвору літню жінку, провалювалася у вибоїни на дорозі, зруйнованій важкою технікою агрокомпаній «Кернел» та «Українська молочна компанія», що ледь не завадило їй вчасно дістатися до лікарні.
У Чернігівській області медики заледве змогли доставити важкохвору літню жінку до лікарні – карета "швидкої" просто не могла проїхати дорогою, яка практично повністю зруйнована важким транспортом двох відомих аграрних компаній, пише УНН.
Як розповіли нашому агентству місцеві жителі, інцидент стався днями на автодорозі між населеними пунктами Берестовець та Комарівка. "Швидка", в якій перебувала пацієнтка, що потребувала термінової госпіталізації, просто провалювалась і застрягала в ямах та вибоїнах на дорозі, об’їхати які неможливо.
Місцеві розповідають, що це вже не перший подібний інцидент і що проїхати на легковому авто цією дорогою практично неможливо. А для місцевих жителів цей шлях чи не єдина можливість дістатися до "великого світу". Цією дорогою їздять також рейсові та шкільні автобуси.
За словами людей, поруч розташовані фермерські господарства компаній "Кernel" та "Української молочної компанії" і саме через їхній важкий транспорт дорога нині вщент зруйнована – щодня дорогою їздять трактори, великогабаритні вантажівки тощо. Але допомогти хоча б і з поточним ремонтом дорожнього покриття ці компанії не поспішають.
На щастя, історія літньої пацієнтки закінчилася щасливо – медики, не без зусиль і допомоги, але все ж змогли доставити жінку до лікарні, де їй надали необхідну допомогу – вона вижила.
Але ніхто не дає гарантії, що через соціальну безвідповідальність двох згаданих компаній наступному пацієнту, якого везтимуть цією дорогою, пощастить так само.